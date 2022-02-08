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Сегодня, 17:44

Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Виктория Кравченко

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Алексея Попырина (6:7 (4:7), 6:1, 7:6 (8:6) в первом круге одиночного разряда турнира в Роттердаме (Нидерланды). Игра длилась два часа 33 минуты.

В следующем круге Хачанов сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:7 (4:7), 6:1, 7:6 (8:6)

Теннис
Карен Хачанов
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