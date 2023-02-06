Тарпищев: «Сафиуллин может играть на уровне топ-50, если будет стабильность»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Роман Сафиуллин способен войти в топ-50 рейтинга АТР.
«Он не молодой, был очень талантлив, но много времени потерял из-за травмы плеча. К сожалению, с возрастом возможности ограничиваются, но теоретически он может играть на уровне топ-50. Реально может играть хорошо, достигать результатов, если будет стабильность. Будем на это надеяться. Он старается, но, к сожалению, много времени потерял из-за травмы», — приводит ТАСС слова Тарпищева.
На прошлой неделе 25-летний российский теннисист выиграл турнир категории «Челленджер» и в обновленном рейтинге поднялся с 100-й на 82-ю строчку.
Источник: https://tass.ru/sport/16969779
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