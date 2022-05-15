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Джокович: «Видел, как Федерер и Надаль праздновали это достижение, и сам хотел дойти до 1000 побед в карьере»

Джокович прокомментировал 1000-ю победу в карьере
Карен Саркисян
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал 1000-ю победу в карьере.

Вчера, 14 мая, 34-летний серб одержал победу над норвежцем Каспером Руудом (6:4, 6:3) в матче 1/2 финала турнира ATP в Риме (Италия).

«Я видел, как Федерер и Надаль праздновали это достижение, и сам хотел дойти до 1000 побед в карьере, — приводит слова Джоковича ATP Tour. — Это огромное счастье. Я уже очень давно одержал свою первую победу надеюсь, что впереди их будет еще много».

По мнению теннисиста, он сыграл очень хорошо во встрече с Руудом.

«Начал потрясающе, повел 4:0. Потом немного затормозил, уровень упал и 15-20 минут чувствовал себя не очень хорошо. Рууд это использовал, смог вернуться в борьбу в первом сете. Было важно дожать Каспера в 10-м гейме, забрать сет. Во второй партии в начале было несколько упорных геймов, но у меня всегда было ощущение, что цепляюсь за его подачу, имею шансы. По-моему, я очень-очень хорошо провел первые четыре гейма игры и последние четыре гейма. Надеюсь, удастся сохранить этот уровень в финале», — сказал он.

В финале турнира Джокович встретится с греком Стефаносом Циципасом. Игра состоится 15 мая.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/djokovic-ruud-rome-2022-sf
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
Стефанос Циципас
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Джокович выиграл 1000-й матч в карьере
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