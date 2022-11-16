Джокович после Итогового турнира АТР заработает 160 миллионов долларов призовых. У Надаля и Федерера — чуть больше 130
Джокович первым среди теннисистов заработает 160 миллионов долларов призовых за карьеру
Сербский теннисист Новак Джокович первым среди теннисистов заработает 160 миллионов долларов призовых за карьеру.
21-кратный победитель турниров «Большого шлема» превысит эту отметку после Итогового турнира ATP.
Второе место по призовым за карьеру занимает испанец Рафаэль Надаль — 131,7 миллиона долларов. Третья строчка у швейцарца Роджера Федерера — 130,6 миллиона долларов. Четвертый — британец Энди Маррей (63,2 миллиона).
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