Джокович первым среди теннисистов заработает 160 миллионов долларов призовых за карьеру

Сербский теннисист Новак Джокович первым среди теннисистов заработает 160 миллионов долларов призовых за карьеру.

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» превысит эту отметку после Итогового турнира ATP.

Второе место по призовым за карьеру занимает испанец Рафаэль Надаль — 131,7 миллиона долларов. Третья строчка у швейцарца Роджера Федерера — 130,6 миллиона долларов. Четвертый — британец Энди Маррей (63,2 миллиона).