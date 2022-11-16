Чесноков рассказал, как Медведеву обыграть Циципаса

Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков рассказал, каким образом россиянин Даниил Медведев может обыграть грека Стефаноса Циципаса в турнире в Турине.

«В первом матче турнира против Андрея Рублева Медведев плохо держал свою подачу. Поэтому в том поединке были сплошные брейки. Даниилу нужно исправить этот момент, тогда играть ему станет легче. Еще один нюанс — грек предпочитает короткие розыгрыши мяча: по пять-шесть ударов. Если они будут затягиваться, это окажется на руку Медведеву. Россиянин любит подолгу разыгрывать мяч, и обычно у него хватает терпения, чтобы дождаться ошибки соперника», — цитирует Чеснокова Betonmobile.ru.

Матч между Медведевым и Циципасом состоится сегодня вечером.