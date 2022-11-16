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Сегодня, 10:54

Чесноков ожидает равный матч между Медведевым и Циципасом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом в Итоговом турнире АТР.

«У Медведева с Циципасом никогда не было простых матчей. Я не припомню такого, чтобы их матч заканчивался разгромной победой одного из них. Их встречи идут до самого последнего сета, до самого последнего очка. Думаю, в этот раз тоже будет равный матч», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Он также заявил, что Циципас сейчас хорошо играет и здорово провел матч с Джоковичем в Париже. По его словам, главное для грека сейчас не переживать по поводу поражения в первом туре.

«По игре он очень хороший соперник, и Медведеву будет тяжело победить», — добавил Чесноков.

Матч Медведев — Циципас пройдет 16 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/16338913
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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