Чесноков ожидает равный матч между Медведевым и Циципасом

Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом в Итоговом турнире АТР.

«У Медведева с Циципасом никогда не было простых матчей. Я не припомню такого, чтобы их матч заканчивался разгромной победой одного из них. Их встречи идут до самого последнего сета, до самого последнего очка. Думаю, в этот раз тоже будет равный матч», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Он также заявил, что Циципас сейчас хорошо играет и здорово провел матч с Джоковичем в Париже. По его словам, главное для грека сейчас не переживать по поводу поражения в первом туре.

«По игре он очень хороший соперник, и Медведеву будет тяжело победить», — добавил Чесноков.

Матч Медведев — Циципас пройдет 16 ноября.