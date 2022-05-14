Джокович обыграл Рууда и вышел в финал турнира в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинале турнира ATP в Риме (Италия) — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 43 минуты. На счет Джоковича одна подача навылет, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. У Рууда два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт после одной попытки.

В финале турнира в Риме Джокович сыграет с Стефаносом Циципасом (Греция) 15 мая. Начало встречи в 17.00 мск.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 10) — 6:4, 6:3