Циципас вышел в финал турнира в Риме
Греческий теннисист Стефанос Циципас прошел в финал турнира ATP в Риме
В полуфинале он победил Александра Зверева со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 30 минут.
В финале ЦУиципас сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Александр Зверев (Германия, 2) — 4:6, 6:3, 6:3
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