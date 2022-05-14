Циципас вышел в финал турнира в Риме

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Греческий теннисист Стефанос Циципас прошел в финал турнира ATP в Риме

В полуфинале он победил Александра Зверева со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 30 минут.

В финале ЦУиципас сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Александр Зверев (Германия, 2) — 4:6, 6:3, 6:3