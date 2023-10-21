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Селиваненко — о сопернике Карацева: «Шелтон является одним из главных открытий этого сезона»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от встречи российского теннисиста Аслана Карацева с Беном Шелтоном из США в финале турнира в Токио.

«Соперник Карацева по финалу турнира в Токио Шелтон является одним из главных открытий нынешнего сезона. Это молодой игрок, который никого не боится и у которого нет трепета перед авторитетом противников. Бен вышел из студенческого тенниса и играет в свое удовольствие. Он опытнее предыдущего соперника Аслана по полуфиналу Мочизуки и уже почувствовал вкус удачи. Поэтому всех любителей тенниса ждет увлекательный финал», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира в Токио Карацев победил японца Синтаро Мочизуки со счетом 6:3, 6:4.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11237012-selivanenko-sopernik-karaceva-po-finalu-yavlyaetsya-odnim-iz-glavnyh-otkrytij-sezona.html
Теннис
Аслан Карацев
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