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Сегодня, 19:07

Котов — о турнире в Стокгольме: «С учетом квалификации я практически выиграл турнир «Большого шлема»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Павел Котов.
Фото AFP

Российский теннисист Павел Котов прокомментировал выход в финал турнира ATP 250 в Стокгольме.

«Я очень счастлив. У меня нет слов. И честно говоря, я очень устал. С учетом квалификации завтра будет мой седьмой матч, так что я практически выиграл турнир «Большого шлема», — сказал Котов после матча.

24-летний теннисист в полуфинале победил серба Миомира Кецмановича со счетом 6:3, 6:4.

Котов впервые в карьере сыграет в финале турнира ATP. Его соперником станет победитель матча Ласло Джере (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция).

Теннис
Павел Котов
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