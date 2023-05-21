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Сегодня, 20:49

Селиваненко считает, что Медведев заслуженно выиграл турнир в Риме

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал для «СЭ» победу российского теннисиста Даниила Медведева в финале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Он обыграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).

«Это был увлекательный матч, который доставил удовольствие всем болельщикам. Один розыгрыш из тридцати восьми ударов чего стоил! Каждый хотел победить. Даниил оказался удачливее и сильнее. В каких-то отрезках игры то один играл лучше, то другой. Даниил по итогу выиграл заслуженно, и оказался сегодня сильнее», — сказал Селиваненко «СЭ».

Для 27-летнего россиянина этот титул стал 20-м в карьере и пятым в 2023 году.

Даниил Медведев
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