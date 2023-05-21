Медведев станет второй ракеткой мира после победы в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев поднимется на вторую строчку рейтинга ATP после победы в грунтовом турнире серии «мастерс» в Риме (Италия).

После завоевания этого титула у 27-летнего россиянина будет 6330 очков, и он обойдет сербского теннисиста Новака Джоковича.

Лидером рейтинга станет испанец Карлос Алькарас — 6815 очков.

«Мастерс» в Риме стал первым грунтовым турниром, который выиграл Медведев. Для него этот титул стал 20-м в карьере и пятым в 2023 году.