Селиваненко поделился ожиданиями от предстоящего матча Синнера с Димитровым

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от финального матча турнира ATP в Майами между Янником Синнером и Григором Димитровым.

«И Янник, и Григор как в предыдущих матчах в Майами, так и в начале этого сезона в целом, показали великолепный теннис. Понятие «сильнейшего» в отдельно взятом матче достаточно условное, мы видели это на примере матча Димитрова и Карлоса Алькараса несколько дней назад», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Игра состоится 31 марта в Майами. Начало — в 22.00 мск.

В рейтинге ATP Синнер занимает третье место. В том списке Димитров находится на 12-й строчке.