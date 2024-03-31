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Сегодня, 17:24

Селиваненко поделился ожиданиями от предстоящего матча Синнера с Димитровым

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от финального матча турнира ATP в Майами между Янником Синнером и Григором Димитровым.

«И Янник, и Григор как в предыдущих матчах в Майами, так и в начале этого сезона в целом, показали великолепный теннис. Понятие «сильнейшего» в отдельно взятом матче достаточно условное, мы видели это на примере матча Димитрова и Карлоса Алькараса несколько дней назад», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Игра состоится 31 марта в Майами. Начало — в 22.00 мск.

В рейтинге ATP Синнер занимает третье место. В том списке Димитров находится на 12-й строчке.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Григор Димитров
Янник Синнер
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