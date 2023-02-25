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Сегодня, 11:44

Селиваненко поделился ожиданиями от финала турнира в Дохе: «Медведев не может иметь других целей, кроме победы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча Даниила Медведева против Энди Маррея в финале турнира ATP в Дохе (Катар).

«Даниил на любой матч выходит с настроем выигрывать. Он не может иметь других целей, кроме победы, как и все остальные. Думаю, нас ждет интересная игра. Энди показывает в последнее время результаты, которые вряд ли кто-то от него сейчас ожидал. Он вызывает всеобщее уважение. То, что он демонстрировал в Австралии и на последующих турнирах показывает, что он человек, который тоже способен побеждать. И Маррей, и Медведев играют в изобретательный, комбинационный теннис. Каждый имеет свой характер. Думаю, что все, кто действительно любят и ценят теннис, с удовольствием посмотрят эту игру», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матч Медведев — Маррей состоится сегодня, 25 февраля и начнется в 18.00.

Теннис
Даниил Медведев
Энди Маррей
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