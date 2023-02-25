Харри сыграет с Алькарасом в полуфинале турнира в Рио-де-Жанейро
Чилийский теннисист Николас Харри пробился в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро. В двух сетах он выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса.
Соперником Харри по 1/2 финала будет испанец Карлос Алькарас, который ранее переиграл серба Душана Лайовича.
Во втором полуфинале сыграют испанец Бернабе Сапата Миральес и британец Кэмерон Норри.
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Николас Харри (Чили) — Себастьян Баэс (Аргентина) - 6:3, 7:6 (7:3)
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