Тарпищев считает, что Медведев должен стать победителем турнира в Дохе: «Он сильнее Маррея»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча турнира в Дохе (Катар) между россиянином Даниилом Медведевым и британцем Энди Марреем.

«Считаю, что Медведев сильнее. Реально стиль игры Даниила подходит под то, во что играет Маррей. Медведев должен в борьбе, но выигрывать. Это будет логично. Он сейчас поднабрал, играет стабильно», — сказал Тарпищев «СЭ».

35-летний Маррей сыграет с 27-летним Медведевым сегодня, 25 февраля. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.