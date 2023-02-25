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Сегодня, 14:13

Тарпищев считает, что Медведев должен стать победителем турнира в Дохе: «Он сильнее Маррея»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча турнира в Дохе (Катар) между россиянином Даниилом Медведевым и британцем Энди Марреем.

«Считаю, что Медведев сильнее. Реально стиль игры Даниила подходит под то, во что играет Маррей. Медведев должен в борьбе, но выигрывать. Это будет логично. Он сейчас поднабрал, играет стабильно», — сказал Тарпищев «СЭ».

35-летний Маррей сыграет с 27-летним Медведевым сегодня, 25 февраля. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
Энди Маррей
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