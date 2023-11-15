Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:45

Селиваненко поделился ожиданиями от матча Алькараса и Рублева

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Андреем Рублевым и Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP в Турине.

«Для Андрея и Карлоса эта встреча, по сути, за возможность побороться за выход из группы после не самых удачных первых матчей. Не думаю, что их предыдущие матчи между собой имеют какое-то особое значение. Все решается на корте здесь и сейчас», —цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Встреча Рублев — Алькарас состоится 15 ноября, начало — в 16.30 по московскому времени.

Единственная встреча между российским и испанским теннисистом завершилась победой Рублева со счетом 6:2, 6:1.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Тарасов пригласил экс-супругу Бузову в гости к своей семье
Украинский чемпион мира по рыбалке отказался вернуться в страну после турнира в Италии
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP 2023: основные материалы, участники и группы
Медведев досрочно выйдет в полуфинал ATP Finals в случае победы над Зверевым в двух сетах
Рублев проиграл Алькарасу на Итоговом турнире ATP
Рублев в гневе разбил колено ракеткой после брейк-пойнта Алькараса
Рублев проиграл первый сет Алькарасу на Итоговом турнире ATP
Рублев — Алькарас: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)
Угадай Медведева по описанию. Тест про однофамильцев топ-теннисиста
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев — Алькарас: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)

Рублев проиграл первый сет Алькарасу на Итоговом турнире ATP

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости