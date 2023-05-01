Селиваненко объяснил, за счет чего Медведеву удалось переломить ход игры с Шевченко

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о матче между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Александром Шевченко на турнире в Мадриде.

«Получился отличный матч с непредсказуемым сюжетом, качелями в обе стороны. Мы увидели то, за что любят теннис. Когда до последнего розыгрыша нельзя предугадать результат. Шевченко показал, что готов играть на равных с лидерами сегодняшнего тура и побеждать их. На этот раз ему не хватило немного везения, немного опыта, немного физических кондиций. Но Александр уже способен противостоять маститым соперникам. Со стороны Медведева игра была не очень ровной, но он выиграл решающие мячи. Переломить ход матча в третьем сете Даниилу помогли сочетание опыта, удачи и умения действовать в ключевых розыгрышах», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Медведев одержал победу над Шевченко в матче третьего круга (4:6, 6:1, 7:5). Его следующим соперником станет соотечественник Аслан Карацев. Игра пройдет 2 мая.