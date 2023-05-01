Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:52

Хачанов и Рублев вышли в третий круг турнира в Мадриде в парном разряде

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская пара Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли теннисистов из Хорватии Николу Мектича и Мате Павича (6:7(5:7), 6:3, 10:6) в парном разряде во втором круге турнира ATP в Мадриде.

В следующем круге россияне сыграют с Джейми Марреем и Майклом Винусом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 5) — 6:7 (5:7), 6:3, 10:6

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
0
Читайте также
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
«Они говорили, что я слишком толстая». Звезду британской легкой атлетики доконал бодишейминг
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
Эрдоган объявил название национального боевого самолета
Водитель иномарки сбил двух детей на востоке Москвы
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карацев обыграл Де Минаура и встретится с Медведевым в 1/8 финала турнира в Мадриде

Селиваненко объяснил, за счет чего Медведеву удалось переломить ход игры с Шевченко
Новости
RSS RSS
Все новости