Хачанов и Рублев вышли в третий круг турнира в Мадриде в парном разряде

Российская пара Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли теннисистов из Хорватии Николу Мектича и Мате Павича (6:7(5:7), 6:3, 10:6) в парном разряде во втором круге турнира ATP в Мадриде.

В следующем круге россияне сыграют с Джейми Марреем и Майклом Винусом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 5) — 6:7 (5:7), 6:3, 10:6