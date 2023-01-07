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Сегодня, 11:50

Корда в финале турнира в Аделаиде может сыграть с Медведевым

Виктория Кравченко
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Американский теннисист Себастьян Корда обыграл японца Йосихито Нисиоку в полуфинале турнира ATP в Аделаиде — 7:5, 1:0, отказ.

В финале Корда сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3)

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Себастьян Корда (США) — Йосихито Нисиока (Япония) — 7:5, 1:0 отказ 2-го игрока

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