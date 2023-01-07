Корда в финале турнира в Аделаиде может сыграть с Медведевым
Американский теннисист Себастьян Корда обыграл японца Йосихито Нисиоку в полуфинале турнира ATP в Аделаиде — 7:5, 1:0, отказ.
В финале Корда сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3)
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Себастьян Корда (США) — Йосихито Нисиока (Япония) — 7:5, 1:0 отказ 2-го игрока
Новости