Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Майами

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в первом круге турнира в Майами. В двух сетах он выиграл у аргентинца Диего Шварцмана — 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 27 минут. 26-летний россиянин 6 раз подал навылет, допустил оду двойную ошибу и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта (из 7).

Следующим соперником Сафиуллина будет итальянец Лоренцо Музетти.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:2, 6:4

Александр Шевченко (Казахстан) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:5