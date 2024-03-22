Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

22 марта, 05:23

Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Сафиуллин.
Фото Reuters

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в первом круге турнира в Майами. В двух сетах он выиграл у аргентинца Диего Шварцмана — 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 27 минут. 26-летний россиянин 6 раз подал навылет, допустил оду двойную ошибу и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта (из 7).

Следующим соперником Сафиуллина будет итальянец Лоренцо Музетти.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:2, 6:4

Александр Шевченко (Казахстан) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/miami/2024/
Теннис
Роман Сафиуллин
2
Читайте также
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джере сыграет против Хачанова во втором круге турнира в Майами

Синнер — об Алькарасе: «Вне корта мы мало разговариваем»
Новости
RSS RSS
Все новости