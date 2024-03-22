Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Майами
Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в первом круге турнира в Майами. В двух сетах он выиграл у аргентинца Диего Шварцмана — 6:2, 6:4.
Матч продолжался 1 час 27 минут. 26-летний россиянин 6 раз подал навылет, допустил оду двойную ошибу и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта (из 7).
Следующим соперником Сафиуллина будет итальянец Лоренцо Музетти.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:2, 6:4
Александр Шевченко (Казахстан) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:5
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