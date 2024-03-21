Джере сыграет против Хачанова во втором круге турнира в Майами
Сербский теннисист Ласло Джере обыграл Коулмана Вонга из Гонконга в первом круге турнира в Майами.
Матч продолжался 2 часа 11 минут и завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу серба.
В следующем круге Джере встретится с россиянином Кареном Хачановым, который получил 15-й номер посева на турнире.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ласло Джере (Сербия) — Коулман Вонг (Гонконг, Q) — 7:5, 7:6 (7:3)
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