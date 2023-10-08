Сафиуллин проиграл Шелтону в третьем круге «мастерса» в Шанхае

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл американцу Бену Шелтону в третьем круге «мастерса» в Шанхае — 6:3, 3:6, 4:6. Матч длился 2 часа 9 минут.

Сафиуллин за игру сделал 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. У Шелтона — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

Шелтон в четвертом круге сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия, 6) — Себастьян Баэс (Аргентина, 25).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Бен Шелтон (США, 19) — Роман Сафиуллин (Россия) — 3:6, 6:3, 6:4