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Сегодня, 16:42

Сафиуллин обыграл Маррея в первом круге «мастерса» в Шанхае

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роман Сафиуллин.
Фото Getty Images

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл британца Энди Маррея в первом круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 40 минут.

Сафиуллин сделал 4 эйса, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Маррея 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 1 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге россиянин сыграет с Александром Зверевым (Германия, 9).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:3, 6:2

Теннис
Роман Сафиуллин
Энди Маррей
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