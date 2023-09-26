Сафиуллин обратился к жене после поражения в финале Чэнду-2023

Россиянин Роман Сафиуллин прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в финале турнира ATP в Чэнду (Китай) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7) 3:6.

26-летний россиянин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.

«Я хочу поблагодарить свою жену. Мы проделали очень долгий путь. От «Фьючерсов» до финала ATP и топ-50. Большое спасибо за твою поддержку и любовь. Я так сильно тебя люблю», — сказал теннисист во время послематчевой речи.

Выход в финал позволит Сафиуллину подняться с 55-го месте в рейтинге ATP на 41-е.