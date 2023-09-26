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Сегодня, 17:46

Сафиуллин проиграл Звереву в финале турнира в Чэнду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роман Сафиуллин.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл немцу Александру Звереву в финале турнира в Чэнду — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 3:6.

26-летний россиянин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP, но не сумел завоевать титул.

Игра продолжалась 2 часа 59 минут.

Сафиуллин сделал 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Зверева 10 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Александр Зверев (Германия, 1) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Роман Сафиуллин
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