Сафиуллин проиграл Звереву в финале турнира в Чэнду
Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл немцу Александру Звереву в финале турнира в Чэнду — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 3:6.
26-летний россиянин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP, но не сумел завоевать титул.
Игра продолжалась 2 часа 59 минут.
Сафиуллин сделал 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Зверева 10 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 152 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Александр Зверев (Германия, 1) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3
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