Сафиуллин проиграл Звереву в финале турнира в Чэнду

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл немцу Александру Звереву в финале турнира в Чэнду — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 3:6.

26-летний россиянин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP, но не сумел завоевать титул.

Игра продолжалась 2 часа 59 минут.

Сафиуллин сделал 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету Зверева 10 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Александр Зверев (Германия, 1) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3