Тарпищев — о титуле Хачанова в Чжухае: «Это хорошо для его уверенности в себе»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Карена Хачанова в финале турнира ATP в Чжухае.

«Это для его эмоционального фона очень хорошо и для уверенности в себе. Теперь ему надо сыграть хорошо в Париже, постараться попасть в десятку по итогам сезона», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Для 27-летнего Хачанова это 5-й титул ATP в карьере. После матча россиянин посвятил трофей своей семье.