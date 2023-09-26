Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:11

Тарпищев — о титуле Хачанова в Чжухае: «Это хорошо для его уверенности в себе»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карен Хачанов.
Фото AFP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Карена Хачанова в финале турнира ATP в Чжухае.

«Это для его эмоционального фона очень хорошо и для уверенности в себе. Теперь ему надо сыграть хорошо в Париже, постараться попасть в десятку по итогам сезона», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Для 27-летнего Хачанова это 5-й титул ATP в карьере. После матча россиянин посвятил трофей своей семье.

Источник: ТАСС
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Джастин Тимберлейк купил акции клуба НБА «Мемфис»
Биография Никиты Нагорного: жизнь и карьера олимпийского чемпиона
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачанов — о титуле в Чжухае: «Особенная победа. Посвящаю ее семье»
Новости
RSS RSS
Все новости