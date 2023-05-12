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Сегодня, 22:50

Рууд сыграет с Бубликом в третьем круге «Мастерса» в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл француза Артура Риндеркнеха во втором круге «Мастерса» в Риме — 6:4, 6:0.

Спортсмены провели на корте 1 час 1 минуту.

4-я ракетка мира Рууд 1 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету 89-й ракетки мира Риндеркнеха 2 эйса, ни одной двойной и ни одного релаизованного брейк-пойнта из 2.

В третьем круге Рууд встретится с Александром Бубликом (Казахстан).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:4, 6:0

Теннис
Александр Бублик
Каспер Рууд
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