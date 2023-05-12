Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:07

Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри во втором круге «Мастерса» в Риме — 7:6 (7:5), 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту.

1-я ракетка мира Джокович 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету 61- ракетки мира 4 эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем раунде Джокович встретится с болгарином Григором Димитровым. Серб является действующим чемпионом турнира.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:5), 6:2

Теннис
Новак Джокович
1
Читайте также
Баскетболиста НБА Маркканена призвали в финскую армию
Российские паралимпийцы выиграли апелляцию по поводу своего отстранения. Что это значит?
В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28
Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж
В Луганске прогремели два взрыва
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бублик обыграл Шелтона и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Новости
RSS RSS
Все новости