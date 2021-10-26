Рууд обыграл Харриса в первом раунде турнира в Вене
17:18
Норвежский теннисист Каспер Рууд победил представителя ЮАР Ллойда Харриса (7:5, 7:6) в первом раунде турнира АТР в Вене (Австрия).
Матч продолжался один час и 47 минут. В следующем раунде Рууд сыграет с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) — Кристиан Гарин (Чили).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 837 190 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:5, 7:6 (7:2)
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