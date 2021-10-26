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Рууд обыграл Харриса в первом раунде турнира в Вене

17:18
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Норвежский теннисист Каспер Рууд победил представителя ЮАР Ллойда Харриса (7:5, 7:6) в первом раунде турнира АТР в Вене (Австрия).

Матч продолжался один час и 47 минут. В следующем раунде Рууд сыграет с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) — Кристиан Гарин (Чили).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 837 190 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 7:5, 7:6 (7:2)

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Евгений Петров все материалы автора
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