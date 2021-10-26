ATP объявила о ряде ограничений для невакцинированных теннисистов

ATP направила теннисистам письмо с рекомендацией пройти полную вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает Tennis Majors.

В ассоциации сообщили, что не будут делать вакцинацию обязательным требованием для теннисистов, отметив, что поддержат любые решения правительств или органов здравоохранения стран, в которых будут проходить соревнования.

Сообщается, что невакцинированные теннисисты будут подвергаться большему количеству тестов, чем их вакцинированные коллеги.

Также невакцинированные игроки с положительным тестом на коронавирус или имевшие близкий контакт с тем, у кого тест оказался положительным, будут вынуждены сняться с соревнований без компенсации призовых.