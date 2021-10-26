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ATP объявила о ряде ограничений для невакцинированных теннисистов

15:52
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ATP направила теннисистам письмо с рекомендацией пройти полную вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает Tennis Majors.

В ассоциации сообщили, что не будут делать вакцинацию обязательным требованием для теннисистов, отметив, что поддержат любые решения правительств или органов здравоохранения стран, в которых будут проходить соревнования.

Сообщается, что невакцинированные теннисисты будут подвергаться большему количеству тестов, чем их вакцинированные коллеги.

Также невакцинированные игроки с положительным тестом на коронавирус или имевшие близкий контакт с тем, у кого тест оказался положительным, будут вынуждены сняться с соревнований без компенсации призовых.

Дополнительная информация:

https://www.tennismajors.com/atp/atp-has-65-of-vaccinated-players-and-life-on-tour-will-be-more-restrictive-in-2022-for-those-who-are-not-508160.html

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