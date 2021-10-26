Миллмэн сыграет с Карацевым во втором круге турнира ATP в Санкт-Петербурге
18:00
Джон Миллмэн из Австралии прошел во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге.
В первом круге он победил Ишайя Олиэля из Израиля со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
В следующем раунде Миллмэн сыграет с российским теннисистом Асланом Карацевым.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 863 705 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Джон Миллмэн (Австралия) — Ишай Олиэль (Израиль, WC) — 6:1, 6:1
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