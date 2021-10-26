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Миллмэн сыграет с Карацевым во втором круге турнира ATP в Санкт-Петербурге

18:00
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Джон Миллмэн из Австралии прошел во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге.

В первом круге он победил Ишайя Олиэля из Израиля со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

В следующем раунде Миллмэн сыграет с российским теннисистом Асланом Карацевым.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 863 705 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джон Миллмэн (Австралия) — Ишай Олиэль (Израиль, WC) — 6:1, 6:1

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Екатерина Савостина все материалы автора
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