Чесноков назвал своего фаворита в матче Медведева и Циципаса

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящего матча лучшего теннисиста России Даниила Медведева со Стефаносом Циципасом из Греции в полуфинале турнира серии «АТР Мастерс» в Риме.

«В отличие от букмекеров я считаю фаворитом в этом матче Медведева. Потому что он сейчас здорово играет. Даниил входит в такое состояние, когда его практически невозможно остановить. Именно сейчас обыграть Медведева очень тяжело, не так, как было на турнирах в Монте-Карло и Мадриде. Думаю, если бы матч с Шевченко состоялся теперь, то Даниил победил бы его не с трудом в трех сетах, а как в четвертьфинале с Ханфманном — 6:2, 6:2», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч между Медведевым и Циципасом пройдет 20 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.