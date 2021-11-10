Руне обыграл Черундоло на Next Gen ATP Finals
16:30
В матче группового турнира Next Gen ATP Finals в Милане (Италия) датский теннисист Хольгер Витус Недсков Руне победил аргентинца Хуана Мануэля Черундоло (4:1, 4:2, 1:4, 4:1).
Датчанин с одной победой в двух матчах занимает третье место в группе А. У аргентинца два поражения, ноль очков и последнее место.
Next Gen ATP Finals — турнир для лучших теннисистов не старше 21 года.
Милан (Италия)
Турнир ATP Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals
Призовой фонд 1 300 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, 7) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина, 5) — 4:1, 4:2, 1:4, 4:1
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