Эванс и Тиафо вышли в четвертьфинал турнира в Стокгольме
16:08
В матче второго раунда турнира ATP в Стокгольме (Швеция) американский теннисист Фрэнсис Тиафо победил испанца Педро Мартинеса (6:4, 6:4).
В другой игре британец Дэниэл Эванс выиграл у еще одного представителя Испании Алехандро Давидовича Фокины (7:6 (7:5), 6:2).
В 1/4 финала Эванс и Тиафо сыграют друг с другом.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дэниэл Эванс (Великобритания, 4) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 7:6 (7:5), 6:2
Фрэнсис Тиафо (США, 8) — Педро Мартинес (Испания) — 6:4, 6:4
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