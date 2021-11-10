Эванс и Тиафо вышли в четвертьфинал турнира в Стокгольме

В матче второго раунда турнира ATP в Стокгольме (Швеция) американский теннисист Фрэнсис Тиафо победил испанца Педро Мартинеса (6:4, 6:4).

В другой игре британец Дэниэл Эванс выиграл у еще одного представителя Испании Алехандро Давидовича Фокины (7:6 (7:5), 6:2).

В 1/4 финала Эванс и Тиафо сыграют друг с другом.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дэниэл Эванс (Великобритания, 4) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 7:6 (7:5), 6:2

Фрэнсис Тиафо (США, 8) — Педро Мартинес (Испания) — 6:4, 6:4