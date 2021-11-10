Шаповалов обыграл Вавассори во втором раунде турнира в Стокгольме
17:39
В матче второго раунда турнира АТР в Стокгольме (Швеция) канадский теннисист Денис Шаповалов победил итальянца Андреа Вавассори (7:6 (7:1), 6:1).
В 1/4 финала соперником канадца станет Артур Ридеркнех.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Денис Шаповалов (Канада, 3) — Андреа Вавассори (Италия, Q) — 7:6 (7:1), 6:1
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