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Шаповалов обыграл Вавассори во втором раунде турнира в Стокгольме

17:39
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В матче второго раунда турнира АТР в Стокгольме (Швеция) канадский теннисист Денис Шаповалов победил итальянца Андреа Вавассори (7:6 (7:1), 6:1).

В 1/4 финала соперником канадца станет Артур Ридеркнех.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада, 3) — Андреа Вавассори (Италия, Q) — 7:6 (7:1), 6:1

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Евгений Петров все материалы автора
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