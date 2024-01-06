Рублев вышел в финал турнира ATP в Гонконге
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл китайца Шан Цзюньчэн в полуфинале турнира ATP в Гонконге — 4:6, 6:2, 6:3. Встреча длилась 2 часа 9 минут.
Россиянин десять раз подал навылет, его соперник сделал 4 эйса. Шан допустил три двойные ошибки, Рублев не сделал ни одной.
В финале россиянин сыграет с фином Эмилем Руусувуори.
Гонконг (Китай)
Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 1) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC) — 4:6, 6:2, 6:3
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