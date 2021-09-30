Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

04:59
Андрей Рублев. Фото Twitter
Андрей Рублев. Фото Twitter
Теги:

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в 1/4 финала турнира в Сан-Диего. В двух сетах он переиграл американца Брендона Накашиму.

Следующим соперником Рублева будет победитель матча Ллойд Харрис (ЮАР) — Диего Шварцман (Аргентина).

Сан-Диего (США)

Турнир ATP San Diego Open

Призовой фонд 661 800 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия) — Брэндон Накашима (США) — 6:2, 6:1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Роналду забил победный гол в рекордном матче, «Юве» обыграл «Челси», у «Барсы» — бесконечный кошмар
Они кидают тренеров, осваивают бюджет и ничего не добиваются. Самый бесполезный российский клуб КХЛ
Финские власти превратили матч КХЛ в фарс. 18-летнего форварда пришлось ставить вратарем, а тренер был разъярен
Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
0
Офсайд