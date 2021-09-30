Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в 1/4 финала турнира в Сан-Диего. В двух сетах он переиграл американца Брендона Накашиму.

Следующим соперником Рублева будет победитель матча Ллойд Харрис (ЮАР) — Диего Шварцман (Аргентина).

Сан-Диего (США)

Турнир ATP San Diego Open

Призовой фонд 661 800 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия) — Брэндон Накашима (США) — 6:2, 6:1