Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Диего
04:59
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в 1/4 финала турнира в Сан-Диего. В двух сетах он переиграл американца Брендона Накашиму.
Следующим соперником Рублева будет победитель матча Ллойд Харрис (ЮАР) — Диего Шварцман (Аргентина).
Сан-Диего (США)
Турнир ATP San Diego Open
Призовой фонд 661 800 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия) — Брэндон Накашима (США) — 6:2, 6:1
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