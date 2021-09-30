Джокович снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Новак Джокович не будет участвовать в турнире в Индиан-Уэллсе.

Теннисист продолжает восстанавливаться после Открытого чемпионата США 2021 года, где он в финале проиграл россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6).

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе стартует 7 октября. Обычно, турнир проходит в марте, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен на октябрь.

В этом сезоне Джокович выиграл 3 из 4 турниров «Большого шлема»: Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции и Уимблдон.