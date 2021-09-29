Энди Маррей уверен, что в состоянии победить любого топового теннисиста
12:00
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей уверен, что в состоянии побеждать лучших теннисистов мира.
«US Open был своего рода началом, где я стал играть лучше. Мне лишь надо начать побеждать высокорейтинговых игроков. У меня были возможности выиграть матчи с топовыми игроками. Считаю, я в состоянии победить их. Мне необходимо реализовывать возможности в таких встречах», — цитирует Маррея Tennis Head.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Маррей отказался от выступления в одиночном турнире на Олимпиаде в Токио из-за травмы четырехглавой мышцы бедра.
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