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Энди Маррей уверен, что в состоянии победить любого топового теннисиста

12:00
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Экс-первая ракетка мира Энди Маррей уверен, что в состоянии побеждать лучших теннисистов мира.

«US Open был своего рода началом, где я стал играть лучше. Мне лишь надо начать побеждать высокорейтинговых игроков. У меня были возможности выиграть матчи с топовыми игроками. Считаю, я в состоянии победить их. Мне необходимо реализовывать возможности в таких встречах», — цитирует Маррея Tennis Head.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Маррей отказался от выступления в одиночном турнире на Олимпиаде в Токио из-за травмы четырехглавой мышцы бедра.

Дополнительная информация:

https://tennishead.net/

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Александр Кравченко все материалы автора

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