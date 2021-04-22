Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне (Испания).
В матче третьего круга Рублев обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.
В четвертьфинале россиянин встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут — Янник Синнер.
В параллельной встрече канадец Феликс Оже-Альяссим выиграл у соотечественника Дениса Шаповалова — 6:2, 6:3. В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Алекс Де Минаур — Стефанос Циципас.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 1 565 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 3, WC) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) — Денис Шаповалов (Канада, 7) — 6:2, 6:3
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