Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне (Испания).

В матче третьего круга Рублев обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

В четвертьфинале россиянин встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут — Янник Синнер.

В параллельной встрече канадец Феликс Оже-Альяссим выиграл у соотечественника Дениса Шаповалова — 6:2, 6:3. В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Алекс Де Минаур — Стефанос Циципас.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 3, WC) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10) — Денис Шаповалов (Канада, 7) — 6:2, 6:3