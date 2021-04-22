Стал известен соперник Рублева по четвертьфиналу турнира в Барселоне

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл испанца Роберто Баутиста Агута в матче третьего круга турнира ATP в Барселоне (Испания) — 7:6 (11:9), 6:2.

В четвертьфинале турнира Синнер сыграет с россиянином Андреем Рублевым, который ранее обыграл Альберта Рамоса. Встреча состоится 23 апреля.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 11) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) — 7:6, 6:2