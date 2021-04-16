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Рублев впервые в карьере обыграл Надаля и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

21:17
Андрей Рублев. Фото Twitter
Андрей Рублев. Фото Twitter
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Российский теннисист Андрей Рублев 16 апреля в матче 1/4 финала турнира в Монте-Карло (Монако) в трех сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля — 6:2, 4:6, 6:2.

Соперники провели на корте два с половиной часа.

Для 23-летнего россиянина это первая победа над Надалем в карьере, до этого теннисисты провели две очных встречи, и побеждал непременно испанец.

Рафаэль Надаль — 11-кратный победитель турнира в Монте-Карло.

В полуфинале Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда, который в двух сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 6) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) — 6:2, 4:6, 6:2

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