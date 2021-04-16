Рууд обыграл Фоньини и вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло

Норвежский теннисист Каспер Рууд 16 апреля в четвертьфинале турнира в Монте-Карло (Монако) в двух сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини — 6:4, 6:3.

Соперники провели на корте час и 38 минут.

В полуфинале Рууд сыграет с победителем в паре Рафаэль Надаль (Испания) — Андрей Рублев (Россия).

Фабио Фоньини — победитель турнира в Монте-Карло-2019. В прошлом году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса в мире.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия) — Фабио Фоньини (Италия, 15) — 6:4, 6:3