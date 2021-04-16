Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублева над испанцем Рафаэлем Надалем (6:2, 4:6, 6:2) в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

«До матча не ожидал от Андрея такой игры. У него сейчас феноменальная форма. Я действительно верю, что в ближайшие два года он способен победить в турнирах Большого шлема. По той игре, которую Рублев показал, Медведев и рядом с ним не стоит. Андрей тактически обыграл Надаля. Для меня, как для человека, который разбирается в теннисе, это говорит о многом. Я как никто вижу, что Андрей очень сильно прибавил. Прибавил в физических кондициях, в подаче, в игре. Абсолютно феноменальная и закономерная победа», — сказал Кафельников «СЭ».

Рублев впервые победил Надаля на грунте и стал лишь пятым теннисистом, обыгравшем его в Монте-Карло. В полуфинале соперником российского теннисиста станет норвежец Каспер Рууд.

(Владимир Пушкарев)