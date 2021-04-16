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Рублев в этом сезоне ни разу не проигрывал, одержав победу в первом сете

20:43
Андрей Рублев. Фото Twitter
Андрей Рублев. Фото Twitter
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Россиянин Андрей Рублев доводил до победы все матчи в нынешнем сезоне, в которых выигрывал в первом сете, сообщает пресс-служба АТР в Twitter 16 апреля.

Всего была 21 такая встреча.

В 1/4 финала турнира в Монте-Карло (Монако) россиянин встречается с испанцем Рафаэлем Надалем. Первый сет Рублев выиграл со счетом 6:2, во втором уступил 4:6.

Невероятный розыгрыш в матче Рублева и Надаля на турнире в Монте-Карло: видео

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