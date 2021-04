Рублев в этом сезоне ни разу не проигрывал, одержав победу в первом сете

Россиянин Андрей Рублев доводил до победы все матчи в нынешнем сезоне, в которых выигрывал в первом сете, сообщает пресс-служба АТР в Twitter 16 апреля.

Всего была 21 такая встреча.

В 1/4 финала турнира в Монте-Карло (Монако) россиянин встречается с испанцем Рафаэлем Надалем. Первый сет Рублев выиграл со счетом 6:2, во втором уступил 4:6.

Andrey Rublev is 21-0 in 2021 when he wins the opening set.#RolexMCMasters