Рублев в этом сезоне ни разу не проигрывал, одержав победу в первом сете
20:43
Россиянин Андрей Рублев доводил до победы все матчи в нынешнем сезоне, в которых выигрывал в первом сете, сообщает пресс-служба АТР в Twitter 16 апреля.
Всего была 21 такая встреча.
В 1/4 финала турнира в Монте-Карло (Монако) россиянин встречается с испанцем Рафаэлем Надалем. Первый сет Рублев выиграл со счетом 6:2, во втором уступил 4:6.
Andrey Rublev is 21-0 in 2021 when he wins the opening set.#RolexMCMasters— ATP Tour (@atptour) April 16, 2021
Невероятный розыгрыш в матче Рублева и Надаля на турнире в Монте-Карло: видео
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