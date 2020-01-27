Рублев уступил Звереву в четвертом раунде Australian Open
13:48
Российский теннисист Андрей Рублев в матче четвертого раунда Australian Open уступил немцу Александру Звереву со счетом 4:6, 4:6, 4:6.
Матч длился 1 час 37 минут. Россиянин сделал по 5 эйсов и двойных ошибок и не имел ни одного брейк-пойнта. Немец 12 раз подал на вылет, сделал 3 двойные ошибки и взял 3 брейка из 7.
В четвертьфинале седьмая ракетка мира встретится со Стэном Вавринкой, который обыграл Даниила Медведева.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Александр Зверев (Германия, 7) — Андрей Рублев (Россия, 17) — 6:4, 6:4, 6:4
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