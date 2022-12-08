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Сегодня, 17:55

Рублев уступил Вавринке в выставочном турнире в Саудовской Аравии

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке в выставочном турнире в Саудовской Аравии.

Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 10:6 в пользу Вавринки. Швейцарец 10 раз подал на вылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету россиянина 1 эйс, 2 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

В следующем круге Вавринка сыграет с победителем матча Даниил Медведев — Александр Зверев.

Теннис
Андрей Рублев
Стэн Вавринка
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