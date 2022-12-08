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Сегодня, 17:52

Тарпищев считает, что организаторы Уимблдона должны допустить россиян к участию в турнире

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российские и белорусские теннисисты должны быть допущены к участию в Уимблдоне в 2023 году, если LTA и AELTC не хотят вновь столкнуться с санкциями.

«Они обязаны допустить российских теннисистов, если снова не хотят потерять очки. Это решение профессиональных организаций — ATP и WTA», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

7 декабря Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала организаторов Уимблдона за решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в турнире 2022 года. Также организации угрожает исключение из ATP, если она решит не допустить спортсменов на турнир серии «Большого шлема» в следующем году.

На Уимблдоне-2022 в мужском одиночном разряде победу одержал серб Новак Джокович, в женском — Елена Рыбакина из Казахстана. ATP и WTA не начисляли рейтинговые очки за участие в турнире из-за недопуска теннисистов из России и Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/16539167
Теннис
Wimbledon
Шамиль Тарпищев
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