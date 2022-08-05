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Сегодня, 21:44

Рублев сыграет с Вольфом в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Анна Горшкова
Корреспондент
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Американский теннисист Джеффри Джон Вольф обыграл датчанина Хольгера Руне в третьем круге турнира ATP 500 в Вашингтоне.

Матч продолжался 2 часа 36 минут и завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

В четвертьфинале турнира Вольф сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джеффри Джон Вольф (США, WC) — Хольгер Руне (Дания, 9) — 7:5, 4:6, 6:3

Теннис
Андрей Рублев
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