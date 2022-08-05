Рублев сыграет с Вольфом в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Американский теннисист Джеффри Джон Вольф обыграл датчанина Хольгера Руне в третьем круге турнира ATP 500 в Вашингтоне.
Матч продолжался 2 часа 36 минут и завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:3.
В четвертьфинале турнира Вольф сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 953 285 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Джеффри Джон Вольф (США, WC) — Хольгер Руне (Дания, 9) — 7:5, 4:6, 6:3
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